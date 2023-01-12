«Узнают все дворники, но зарплату пока не платят»: Как пес бойцовской породы попал в сферу ЖКХ и чем он занимается

Собака из Москвы в комбинезоне дворника покорила соцсети. Фото: Елена Рыжкова

Собаки-сотрудники для столицы не диковинка. Например, у московских спасателей есть такса-психолог, а у парка «Сокольники» — терьер-модник в вязанном свитере. Поэтому когда по соцсетям стали гулять фото песеля в комбинезоне дворника, народ особо не смутился. Скорее, наоборот, расплывались в приятной улыбке и делали перепосты нового героя. Но как выяснил корреспондент kp.ru, ни в «Автодоре», ни в «Жилищнике» пес не трудоустроен. И дело не в том, что на работу по Трудовому кодексу нельзя принимать личностей, у которых лапки. Просто собачка, что называется, шла мимо и удачно попала в кадр.

К слову, Лора вообще звезда и модель Солнцева. Фото дамы в разных образах регулярно постят местные группы. В чем, конечно, большая заслуга ее активной хозяйки. Фото: Елена Рыжкова

Героя (вернее, героиню) зовут Лора — она стаффордширский бультерьер. Живет в районе Солнцево вместе с хозяйкой Еленой Рыжковой. В морозные январские дни для питомца прикупили теплый комбинезон. Тот самый, в котором Лора на фото. Владелица сделала пару кадров с рабочими, который чистили улицы и выложила в местные сообщества.

И понеслось!

Посыпались пересылки и перепосты. А что там за собака и почему она вдруг стала дворником людей уже не интересовало. Выглядит прикольно и все тут. Слава пришла и к Лоре.

В морозные январские дни для питомца прикупили теплый комбинезон. Тот самый, в котором Лора на фото. Фото: Елена Рыжкова

— Идет девка по парку, а ее все дворники узнают. Может оклад какой «Жилищник» даст? — шутит хозяйка Елена.

К слову, Лора вообще звезда и модель Солнцева. Фото дамы в разных образах регулярно постят местные группы. В чем, конечно, большая заслуга ее активной хозяйки.