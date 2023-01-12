В Ховрино построили детскую поликлинику

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для жителей Ховрино на севере столицы построили детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Ее адрес - Зеленоградская улица, владение 27, корпус 1.

«Сейчас готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

По его словам, медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной помощи. Здание возводили по новому стандарту московских поликлиник. Среди его главных преимуществ - отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, удобство для маломобильных посетителей.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметил глава ведомства. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В поликлинике на первом этаже находятся вестибюль с гардеробом для посетителей, зоной ожидания, буфетом, санузлами, зоной приема анализов, медицинскими кабинетами, фильтр-боксом, комнатами для персонала и вспомогательными помещениями.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На втором и третьем этажах - холлы с местами для ожидания и медицинские кабинеты. На четвертом этаже - кабинеты врачей, кабинет ЛФК на 10 человек, а также административные и вспомогательные помещения.

Вокруг поликлиники все благоустроили и озеленили, а также поставили велопарковки и современную детскую площадку.