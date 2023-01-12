Опубликовала полуголые фото подруги: раскрыта причина зверского избиения школьницы, снятого на видео в Подмосковье

Следователи и прокуратура уже заинтересовались причинами и обстоятельствами избиения Фото: Олег ЗОЛОТО

Многолетняя дружба Маши и Даши (имена фигурантов этой истории изменены) закончилась в новогодние праздники. Что не поделили две подружки? Мальчика? Деньги? Авторитет? Казалось, причина очень и очень серьезная, ведь на видео, которое недавно попало в сеть, Даша стоит в окружении трех девочек. Маша бьет ее ногой по голове, потом приказывает: «Бейте, я пока посмотрю». После этого Дашу таскают за волосы, бьют по разным частям тела и призывают дать сдачи. Та сидит на полу и будто бы боится ударить в ответ.

Как выяснили корреспонденты kp.ru, причиной столь жестоких разборок… стали откровенные фотографии, выложенные в соцсети.

- У Маши есть приватный Телеграм-канал, где она выкладывает фото и видео в стиле ню, - говорит девочка, знакомая с ситуацией. – Во ВКонтакте тоже, но там не все. Маша с Дашей сделали несколько откровенных фото, Маша выложила их в Телеграме, да еще и видео опубликовала, где они обе танцевали в трусах. Даше начали писать знакомые: мол, это что такое? Даша просила Машу все удалить, но та отказалась.

Подружки рассорились. 6 января «забили стрелку» в подъезде одного их жилых домов Люберец. Даша позвала подружек, рассчитывая, что те ее поддержат и припугнут Машу. Но все пошло не по плану:

- Не знаю, как, но Маша сделала так, что в решающий момент Дашины подружки выступили за нее, - рассказала корреспонденту kp.ru еще одна знакомая из этой компании. - Девочки перешли на сторону Маши, что было дальше, вы, наверное, видели сами.

Участницы «стрелки» - несовершеннолетние (им по 14-15 лет), почти все – учатся в одной школе, где январские события уже неделю как обсуждают на каждом шагу. Кто и зачем выложил видео, пока остается загадкой.

Следователи и прокуратура уже заинтересовались причинами и обстоятельствами избиения, личности девочек установлены, в ближайшее время их ждет обстоятельная беседа с людьми в погонах.

«Комсомолка» следит за развитием событий.