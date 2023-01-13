Гидрометцентр России: Вместо крещенских морозов Москву ждет новая погодная аномалия

Фото: Иван МАКЕЕВ

После лютой стужи Москву ждет рекордная оттепель! Причем случится она на Крещение, когда, по идее, должны трещать самые сильные январские морозы. В 2023 году их не будет - таков прогноз Гидрометцентра России. Вместо них - очередная погодная аномалия и температурные рекорды.

В выходные, 14 и 15 января, в столице на грани оттепели. Днем 0…-2 градуса, по ночам -2..-4. В субботу без осадков, в воскресенье пройдет небольшой снег.

В понедельник и вторник, 16 и 17 января, дневная температура повысится до +1…+2 градусов, по ночам чуть ниже ноля. Будет пасмурно и с осадками - снегом или мокрым снегом.

Пик потепления придется как раз на Крещение. В среду, 18 января, и в четверг, 19 января, в столице до +6 градусов! Такая же температура и в крещенскую ночь, когда многие москвичи собираются окунуться в прорубь.

С очень большой вероятностью будут побиты температурные рекорды за все 140 лет наблюдений за погодой. Максимум для 18 января пока +5,1 градуса, для 19 января +6,3 градуса. Оба рекорда держатся 15 лет, с 2007 года.

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