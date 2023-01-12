Синоптик Леус: новая волна холода возможна в Москве в третьей декаде января

Синоптик Леус: новая волна холода накроет Москву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В третьей декаде января, то есть в двадцатых числах, в Москву вернутся морозы. Таковы предварительные прогнозы, которыми поделился с «Лентой.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как отметил синоптик, пока что точно утверждать нельзя, но повторение экстремальных морозов, которые ударили на новогодних каникулах, маловероятно.

Также специалист поделился прогнозами на ближайшую неделю. Как отметил Михаил Леус, зона аномально холодной погоды покидает Москву.

— Уже завтра температура вернется в рамки климатической нормы, а в конце текущей недели и в начале следующей не исключены даже слабые оттепели, которые будут сопровождаться снегом и мокрым снегом, — поделился метеоролог.

Ранее KP.RU сообщал, что на Крещение сильных морозов в Москве не ожидается. Температура будет слабо отрицательной. Об этом рассказала синоптик Татьяна Позднякова.