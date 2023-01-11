Синоптик Позднякова: на Крещение сильных морозов в Москве не ожидается

Крещенских морозов в Москве не предвидится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в день празднования Крещения Господня, 19 января, сильных морозов не ожидается. Температура воздуха в городе будет слабо отрицательной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного ведущего специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«Преобладающая температура будет слабо отрицательная… крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января», - уточнила метеоролог.

Синоптик добавил, что на следующей неделе в столице возможен снег. Атмосферные осадки будут как небольшими, так и умеренными.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег и метель прогнозируются в Москве 11 января. Днем и ночью столбики термометров будут показывать от -8 до -10 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут усиливаться до 15 метров в секунду.