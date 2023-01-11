Гидрометцентр: Небольшой снег и метель в Москве ожидаются 11 января 2023 года

Небольшой снег и метель ожидает москвичей 11 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 11 января 2023 года ожидается небольшой снег и местами метель. Днем в столице могут быть сильные порывы ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем и ночью в столице составит от 8 до 10 градусов ниже нуля. Погода облачная с прояснениями.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, но днем его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

На дорогах по-прежнему наблюдается гололедица.

Ранее KP.RU писал, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 12 января. Такое предупреждение связано с образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицей. Водителей просят быть аккуратными на дорогах и принять дополнительные меры безопасности за рулем в таких непростых погодных условиях.