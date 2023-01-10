«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 12 января 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве из-за гололедицы на дорогах и тротуарах продлили «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 12 января. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, а также принять дополнительные меры предосторожности в виде снижения скорости и увеличения дистанции между автомобилями.

Пешеходам тоже стоит быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра на улице в такую погоду.

Также введенный ранее «оранжевый» режим погодной опасности из-за аномально низких температур в столице продолжит действовать до 21:00 10 января.

Ранее KP.RU писал, что городские службы в Москве продолжают работать в усиленном режиме из-за непростых погодных условий. Около 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных бригад находятся в режиме повышенной готовности.