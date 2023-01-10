Из-за морозов в Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся морозов. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства столицы были переведены на усиленный режим работы еще в преддверии Нового года. Сейчас же из-за непростых погодных условий подобный режим решили продлить.

Более 1,5 тысяч человек пожарно-спасательных подразделений находятся в режиме повышенной готовности. Около 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице круглосуточно.

Особое внимание уделяется пешеходных зон, дорог и дворовых территорий. На улицах Москвы работает необходимое количество рабочих и спецтехники.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о метелях 11 января 2023 году. Порывы ветра в столице могут достигать 15 метров в секунду.