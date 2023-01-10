Синоптик Вильфанд предупредил о метелях в Москве 11 января

В среду в столице прогнозируется снег, а при усилении ветра - метель Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в среду, 11 января, прогнозируются метели при усилении ветра до 15 метров в секунду. Однако уже в четверг атмосферные осадки не ожидаются, сообщил ТАСС со ссылкой на главного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра - даже метель, но достаточно небольшая», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, ветреная погода придет в столицу из-за столкновения воздушных масс с разным характером на фоне смены погоды. Во вторник и среду порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что 10 января в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до -11 градусов. На улицах сохранится гололедица. Ночью воздух остынет до -13 градусов. При этом уже к концу недели морозы окончательно отступят, в субботу столбики термометров покажут ноль градусов.