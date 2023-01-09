Гидрометцентр: К концу недели в Москве потеплеет до нуля градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе в Москве начнётся постепенное потепление, к уже к выходным ожидается околонулевая температура воздуха. Впрочем, сопровождаться это будет довольно сильным ветром, поэтому ощущаться оттепель будет не так ярко. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как отметили синоптики, в столичный регион приходит пограничная погода, так как Москва окажется между холодным антициклоном и тёплым циклоном. В связи с этим в столице ожидается поэтапное потепление, сопровождаемое сильными ветрами.

На протяжении всей недели в регионе постепенно будет теплеть, по 3-4 градуса в день, вплоть до выходных. Например, во вторник ожидается -9...11 градусов днём, а в четверг уже -6...8 градусов. Ну а в субботу ожидается -5...0 градусов по Цельсию. Каждый день будет сопровождаться локальными небольшими снегопадами, а порывы ветра в середине недели достигнут 14 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к подобным выводам пришли и специалисты Метеобюро, спрогнозировав в Москве значительное потепление к концу текущей недели.