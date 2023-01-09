Синоптик Позднякова: Жителей Москвы ожидает потепление на 3-4 градуса с каждым новым днём Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всю неделю, с 9 по 15 января, в Москве ожидается поэтапное потепление день ото дня. Температура воздуха будет повышаться ежедневно на 3-4 градуса, и уже в конце недели стоит ожидать комфортной температуры в районе -1 градуса. Об этом пишет издание РИА Новости.

Согласно прогнозам главного специалиста Московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, ночь вторника ещё будет достаточно морозной в столице, и температура воздуха составит -16...18 градусов. Однако из-за юго-восточного циклона, приносящего потоки тёплого воздуха, потепление продолжится и будет достаточно плавным.

Из-за ветреной погоды москвичи вряд ли быстро ощутят перемены, однако уже к концу текущей недели давление понизится, циклон слегка отступит, и Москву полностью накроет тёплым воздухом, благодаря чему температура достигнет околонулевой отметки в ближайший уикенд.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 9 января в Москве сохранится морозная погода. Средняя температура воздуха днём понедельника составит -15...17 градусов.