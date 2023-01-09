Морозная погода преимущественно без осадков сохранится в Москве 9 января 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 9 января 2023 года сохранится морозная погода с температурой воздуха днем от минус 15 до 17 градусов. Ожидается облачная погода преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Юго-восточный ветер днем может дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 762 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице усилится ветер до 6-11 метров в секунду, а температура воздуха опустится местами до 19 градусов мороза.

На дорогах Москвы сохранится гололедица.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам синоптика в середине первой рабочей недели в Москве ожидается потепление и температура может доходить до минус десяти градусов. Также по словам синоптика, начало недели встретит москвичей температурой на 10-12 градусов ниже климатической нормы.