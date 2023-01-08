Вильфанд рассказал о погоде в Москве на первой рабочей неделе 2023 года

В Москве в понедельник ночью ожидается около -23…-25 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в начале рабочей недели ожидается холодная погода с температурой на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Однако уже к среде в столице начнется потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам метеоролога, в понедельник ночью в столице будет около -23…-25 градусов, по области – до -30 градусов. Затем к полудню столбики термометров покажут до -17…-15 градусов, в Подмосковье минимальная температура составит -19 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются.

Несмотря на то, что погода будет солнечной, находиться на улице слишком долго не стоит.

«Хочу подчеркнуть, что минимальные значения -23...-25 прогнозируются утром. Утром, в первый рабочий день года, когда москвичи будут собираться на работу и собирать детей в школу. Поэтому нужно иметь в виду, что это будет по-настоящему очень холодный день», - подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что во вторник погода практически не изменится. Ночью в Москве подморозит до -17…-19 градусов, а в области – до -26 градусов. Днем температура повысится до -10…-12 градусов. К среде морозы начнут ослабевать. Ночью будет около -13…-15 градусов, днем от -8 до -10 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что на Крещение в Московском регионе ожидается небольшое потепление. Температура не опустится ниже -13 градусов.