На Крещение в Московском регионе ожидается небольшое потепление Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве и Московской области ожидается небольшое, но всё же потепление. Постепенно температура начнёт двигаться в сторону нулевой отметки и, по данным сайта Meteovesti.ru, к Крещению ожидается температура около -8...13 градусов.

Если Рождественская ночь была крайне морозной, то уже ночь на 8 января обещает постепенное повышение температуры. Днём воскресенья в Москве и Подмосковье средняя температура воздуха составит -15...20 градусов, а затем потоки холодного воздуха иссякнут.

Последними сильными морозами на ближайшее время похвастается только ночь на 9 января, когда холода смогут довести температуру до -30 градусов, однако днём того же числа будет уже -14...19 градусов.

Во вторник потепление продолжит забирать своё в Московском регионе, а уже в среду, 11 января, температура воздуха ожидается в пределах -7...12 градусов. Примерно такая ситуация ожидается и на Крещение, что подтверждает статистику синоптиков - легендарные Крещенские морозы приходят лишь в 30 % случаев, а в остальном часто бывает даже гораздо теплее чем на Рождество.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве все Рождественские богослужения прошли спокойно. За безопасностью прихожан следили более 700 спасателей, добровольцев и пожарных.