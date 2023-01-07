Рождественские богослужения в ночь на 7 января прошли в Москве спокойно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий - все богослужения в храмах столицы провели по плану, без эксцессов. За безопасностью прихожан следили около 700 спасателей и добровольцев, и ещё огромный штат находился на дежурстве, готовый выехать в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

В связи с тем, что рождественские богослужения собирают большое число людей, экстренные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности до 9 января. Круглосуточно дежурят ответственные лица в сферах ремонтного и оперативного администрирования.

Для ликвидации последствий, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в городе дежурят 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад, и более 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Подготовлено 1,8 тыс. источников энергоснабжения, 3 мобильные котельные, создан резерв топлива.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве более семи сотен спасателей, пожарных и добровольцев обеспечивают на местах безопасность прихожан во время рождественских богослужений.