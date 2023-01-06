Безопасность Рождественских богослужений в Москве обеспечат более 700 спасателей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во время Рождественских служб более 700 спасателей, пожарных и добровольцев будут дежурить у храмов и церквей в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Особое внимание обеспечению пожарной безопасности на Рождество уделяется традиционно. Сотрудники пожарно-спасательных бригад работают в усиленном режиме в дни новогодних и рождественских каникул.

В ночь с 6 на 7 января около 500 храмов и церквей будут взяты под особый контроль.

Сотрудники МЧС провели профилактические беседы со священнослужителями и посетителями храмов о мерах предосторожности при обращении с огнем.

Ранее KP.RU писал, что городские службы продолжают работу в усиленном режиме. Для поддержания порядка трудятся около 1,5 тысячи человек. Некоторые из коммунальных служб работают в круглосуточном режиме на время новогодних каникул, а остальные приведены в режим повышенной готовности.