Городские службы продолжают работу в усиленном режиме на Рождество в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве городские службы продолжают работу в усиленном режиме в дни рождественских праздников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

На всей территории города круглосуточно дежурят ответственные лица, которые обеспечивают работу необходимых коммунальных служб и своевременное устранение возникающих проблем.

Более 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных бригад находятся в режиме повышенной готовности, также подготовлена вся необходимая спецтехника и подготовлены почти две тысячи источников энергоснабжения.

Особое внимание будет уделено дорогам и тротуарам, на уборку которых будут брошены значительные силы.

Ранее KP.RU писал, что некоторые городские службы Москвы будут круглосуточно работать в новогодние каникулы. Для бесперебойной работы будут задействованы все необходимые силы.