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НовостиОбщество6 января 2023 10:35

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме на Рождество в Москве

В повышенной готовности находятся около 1,5 работников пожарно-спасательных бригад
Роман ПОЛОСИКОВ
Городские службы продолжают работу в усиленном режиме на Рождество в Москве

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме на Рождество в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве городские службы продолжают работу в усиленном режиме в дни рождественских праздников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

На всей территории города круглосуточно дежурят ответственные лица, которые обеспечивают работу необходимых коммунальных служб и своевременное устранение возникающих проблем.

Более 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных бригад находятся в режиме повышенной готовности, также подготовлена вся необходимая спецтехника и подготовлены почти две тысячи источников энергоснабжения.

Особое внимание будет уделено дорогам и тротуарам, на уборку которых будут брошены значительные силы.

Ранее KP.RU писал, что некоторые городские службы Москвы будут круглосуточно работать в новогодние каникулы. Для бесперебойной работы будут задействованы все необходимые силы.