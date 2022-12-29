Городские службы Москвы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме с 30 декабря до 9 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

В преддверии Нового года, все компании и предприятия действующие на благо Комплекса городского хозяйства, переходят на усиленный режим работы. Некоторые ответственные лица, а также оперативные и ремонтные бригады, будут круглосуточно дежурить в новогодние каникулы.

Для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения приняты все возможные меры.

В состояние готовности приведено около 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Круглосуточно дежурить будут 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Особое внимание будут обращаться на уборку дорог и пеших тротуаров. Для уборки будет задействовано необходимое количество спецтехники.

Ранее KP.RU писал о том, как будут работать медицинские учреждения во время новогодних каникул. Некоторые из них временно изменят привычный график работы.