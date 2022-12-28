В Депздраве рассказали какие медучреждения будут работать с 31 декабря по 8 января в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поликлиники, женские консультации, а также аптеки Депздрава Москвы перейдут на особый график с 31 декабря по 8 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения столицы.

Взрослые поликлиники 31 декабря будут работать с 9:00 по 18:00, а с 1 по 8 января они сократят рабочий день на 2 часа — до 16:00

Все отделения помощи на дому, травматологические пункты и кабинеты ОРВИ будут открыты в часы работы поликлиник.

Все круглосуточные травмпункты непрерывно продолжат работать даже в эти дни, как и центры телемедицины.

Отмечается, что детские поликлиники будут работать с 9:00 до 15:00. Вызовы по оказанию помощи на дому будут приниматься до 14:00.

Молочно-раздаточные пункты в новогодние каникулы сохранят свой привычный график.

Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00, но 31 декабря и 1 января они закрыты.

Ранее KP.RU писал, что соцучреждения тоже изменят график работы в новогодние каникулы. Некоторые из них не будут работать в эти дни.