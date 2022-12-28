Соцучреждения Москвы изменят график работы в новогодние выходные

В новогодние праздники социальные учреждения Москвы изменят график работы Фото: Иван МАКЕЕВ

В новогодние праздники социальные учреждения Москвы изменят график работы, сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и соцзащиты.

Так, центры московского долголетия будут закрыты 1 января, со 2 января они вернутся к привычному режиму работы. С 1 по 8 января в Центре поддержки семей мобилизованных будут выходные, с 9 января учреждение вновь откроет свои двери.

Кроме того, центр занятости населения «Моя работа» с 31 по 8 января не будет принимать посетителей. Отделы трудоустройства и флагманские центры возобновят работу с 9 января. Также в праздничные выходные будут закрыты семейные центры. За экстренной помощью можно обращаться на горячую линию «Ребенок в опасности» по номеру «051».

В зимние праздники закроются реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры, а Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки и его филиалы будут работать в обычном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что Депздрав Москвы развеял миф, что врачи не работают в новогоднюю ночь.