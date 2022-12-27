Популярный миф о работе врачей в Новый год оказался неправдой

График работы больниц и поликлиник в новогодние праздники публикуют заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Евгений Данилов в беседе с «Мослентой» развеял миф о том, что врачи не работают в новогоднюю ночь.

По словам специалиста, больше всего вызовов приходится на 3 января. При этом в первые дни праздника врачам звонят довольно редко: многие уверены, что в Новый год поликлиники и больницы закрыты, а бригады скорой помощи не работают.

Данилов пояснил, что данным стереотип ложный. В Новый год медицинские учреждения открыты, пациентов принимают дежурные врачи. График работы стационаров и поликлиник в праздничные дни публикуют заранее.

Ранее KP.RU сообщал, что московский врач назвал категорию людей, наиболее подверженных травмам в зимние выходные. Чаще всего повреждения получают мужчины и дети.