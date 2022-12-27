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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:33

Названа категория людей, наиболее подверженная травмам в новогодние праздники

В Депздраве Москвы сообщили, что дети и мужчины наиболее подвержены травмам в новогодние праздники
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Дети чаще всего получают травмы головы и конечностей

Дети чаще всего получают травмы головы и конечностей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчины и дети больше всего подвержены травмам в новогодние праздники, заявил заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Депздрава Москвы Евгений Данилов в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, мужчины получают повреждения в силу своего характера, образа жизни и храбрости к различным опасностям, а дети – из-за высокой активности в праздники.

Врач уточнил, что несовершеннолетние чаще всего травмируют голову и конечности. Обычно ребята получают увечья, когда оказываются без присмотра родителей. Серьезную опасность для детей несут зимние развлечения, в частности, катание на санках и «ватрушках», а также запуск петард и фейерверков.

Ранее KP.RU сообщал, что ветврач и зоопсихолог Мирослава Волкова рассказала москвичам о самых частых травмах у собак зимой. В холодное время года животные обмораживают конечности и повреждают лапы о реагенты.