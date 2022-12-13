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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:24

Ветврач Мирослава Волкова рассказала москвичам о самых частых травмах у собак зимой

В холодное время животные получают обморожения и страдают от фейерверков и петард
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Зимой животные часто повреждают лапы о реагенты

Зимой животные часто повреждают лапы о реагенты

Фото: Тимур ХАНОВ

Зоопсихолог и ветврач Мирослава Волкова в беседе с KP.RU перечислила самые распространенные «зимние» травмы у собак. По словам специалистки, чаще всего животные обмораживают конечности и повреждают лапы о реагенты, которыми в холодное время посыпают улицы.

Кроме того, петарды, фейерверки и салюты также становятся причиной травм и стрессов у питомцев.«В том году, к примеру, в пса бросили петарду, и она взорвалась у него во рту. В этом году, к счастью, таких случаев еще не было», — добавила эксперт.

Зимой собака также может проглотить новогодние украшения, например, «дождик». В таком случае домашнего любимца нужно срочно отвезти в ветклинику: специалисты сделают УЗИ или рентген и проверят, нужна ли животному операция.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве минимальная стоимость передержки питомца в новогоднюю ночь начинается от 1000 рублей. В зимние праздники жители столицы довольно часто пользуются этой услугой.