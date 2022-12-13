Ветврач и зоопсихолог объяснили москвичам, как оградить собаку от шумных фейерверков и петард в Новый год

Эксперты дали советы владельцам собак Фото: Shutterstock

При виде машины на улице ваша собака прижимает уши, а от громких звуков трясется, как банный лист? В Новый год таким трусишкам придется несладко. Как помочь питомцам пережить череду салютов, народных гуляний и шумных застолий, рассказали эксперты: ветеринарный врач, зоопсихолог и дрессировщица.

ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ

- По-хорошему, чтобы подготовить собаку к череде салютов, начинать заниматься с ней нужно заранее – хотя бы за пару месяцев до новогодних праздников, — объясняет зоопсихолог Мирослав Волков. – Особенно это нужно тем животным, которые сильно реагируют на внешние раздражители: транспорт, чужих людей и других животных. В таком случае вместе с врачом разрабатывают стратегию, которая поможет питомцу стать спокойнее. Программа учитывает индивидуальные особенности, условия содержания и много чего еще. Но конечно, нужно какое-то время, чтобы она принесла результаты.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Если же время упущено, а праздники уже на носу, можно начинать пить успокоительные препараты.

- Подбираются они индивидуально в зависимости от реакции животного, — объясняет главврач клиники «Идеал» Екатерина Дергунова. – Препараты делятся на несколько категорий. Часть из них, например, гель «Силео», который наносится на десну и блокирует рефлекс испуга, применять можно только по назначению и под контролем врача, потому что он содержит сильные вещества. Но есть и более безопасные препараты, которые продаются в обычных зоомагазинах. Давать их питомцам нужно за несколько дней до праздников, особо пугливым – можно уже сейчас. Они помогут мягко и постепенно сделать питомца спокойнее.

1. Психотропы, от 265 руб

Плюсы: ярко выраженный эффект - снижается тревожность, ослабевает чувство страха, общее успокаивающее действие

Минусы: масса противопоказаний и побочных эффектов, лучше консультироваться с ветеринаром до применением

2. Биодобавки, от 155 руб.

Плюсы: состав - пустырник, подорожник, мята, боярышник и др.

Минусы: возможны аллергические реакции, пить добавки нужно курсом

3. Феромоны в ошейнике, диффузоре, спрее, от 1700 руб.

Плюсы: это имитация феромонов, которые выделяет кормящая самка, поэтому подходят почти всем, эффект быстрый

Минусы: цена выше среднего, спрей действует 4-5 часов, потом его нужно обновлять

4. Капли на холку, от 334 руб.

Плюсы: натуральный состав, быстрое действие

Минусы: возможны аллергические реакции, эффект длится несколько часов

ПРАВИЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

- Почему-то у нас считается в порядке вещей – дать что-то питомцу, чтобы он стал спокойнее. В среде артистов - тоже, — признается руководитель «Царского цирка» Анна Кранц. – Но я против такого подхода, мы никаких препаратов своим зверям не даем. Вместо этого они постепенно с детства адаптируются к шуму: мы их берем с собой на мероприятия, когда они еще совсем маленькие. Новички не выступают какое-то время (от двух недель до месяца), но привыкают к людям. В итоге они не боятся музыки, толпы и громких звуков, а когда на нашей улице запускают салюты (рядом ресторан и Рублевка, так что происходит это регулярно), ламы и козы сами выходят посмотреть, что это и где взрывается.

Сомневаетесь, что ваш питомец быстро адаптируется? Тогда оградите его от стресса, следуя советам зоопсихолога Мирослава Волкова и ветврача Екатерины Дергуновой:

1. Меняем режим выгула собаки на более безопасный: раннее утро, день – то есть, то время, когда народу гуляет мало, дети спят или учатся, и потому не бросают под ноги петарды.

2. Выбираем тихие места для прогулок, где нет машин, людей и других собак. Задача – максимально оградить собаку от шума.

3. Смените ошейник на шлейку. В ветклиники уже сейчас приносят животных с травмами шеи, которые они получают от слишком резкого рывка поводка, кроме того до сих пор есть случаи удушения ошейниками. Правильно подобранная по размерам и затянутая шлейка надежно и безопасно зафиксирует животное.

4. Питомца сейчас нельзя спускать с поводка, особенно если животное пугливое. Убедитесь, что поводок надежен и не порвется в самый неподходящий момент.

5. На собаке обязательно должен быть адресник с телефоном владельца, причем крепить его желательно отдельно от ошейника, который может порваться. Время пугливых «потеряшек» уже наступило.

6. Организуйте дома уголок спокойствия: тихое местечко, куда не будут проникать резкие звуки и вспышки света. В новогоднюю ночь заранее хорошенько выгуляйте животное, накормите и уведите в этот уголок, где в тишине и уюте питомец сможет спокойно встретить Новый год.

НА ЗАМЕТКУ

Если пес уже испугался

- Нельзя гладить и успокаивать, — говорит зоопсихолог Мирослав Волков. - Успокоиться собака должна сама. И задача хозяина - отвести ее в безопасное тихое место. Только после того, как животное придет в себя, его можно погладить, поиграть с ним и др. Если вы приласкаете его в тот момент, когда питомец слишком эмоционально на что-то отреагировал, он получит положительное подкрепление и будет считать, что именно такая реакция на стресс – верная.

КСТАТИ

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Проглоченный «дождик» встречается все реже. Ветеринары связывают это с тем, что украшение постепенно выходит из моды. Но если вдруг звезды сошлись, и питомец съел столь привлекательную блестючку, не забывайте главное правило: не тянуть! Несчастную животину нужно везти в ветклинику, чтобы на УЗИ или рентгене смотреть, как фольга ведет себя внутри, не завязалась ли там бантиком, не нужна ли операция.

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