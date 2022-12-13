Эксперт назвала цену передержки питомца в новогоднюю ночь в Москве

В Новый год москвичи часто оставляют своих домашних любимцев на передержку Фото: Shutterstock

В Москве минимальная стоимость передержки домашних животных в новогоднюю ночь составляет около 1000 рублей в сутки. При этом в обычные дни цена начинается от 400 рублей, сообщили профессиональный кото- и догситтер Екатерина в беседе с «Мослентой».

По словам специалистки, стоимость данной услуги прежде всего зависит от задания заказчика и территориального расположения. «Животные разные, хозяева тоже», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, то в Новый год москвичи довольно часто оставляют своих домашних любицев на передержку. Екатерина отметила, что у нее уже нет свободных мест в период с 31 декабря до 2 января. Женщина занимается передержкой кошек любых пород и возрастов уже десять лет, в этом ей помогает супруг. Пара каждый день присылает хозяевам животных фотоотчеты.

Ранее KP.RU сообщал, что московский кинолог Екатерина Гимазитдинова развеяла миф о преданности собак. По ее словам, эти животные не могут испытывать такое сложное чувство. Они привязаны к человеку, так как он является источником необходимых ресурсов: еды, воды, заботы и тепла.