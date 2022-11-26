Кинолог из Москвы Гимазитдинова развеяла миф о преданности собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Миф о преданности собак развеяла кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. Она рассказала «Мосленте», что массовая культура романтизировала характер и возможности питомцев.

Как объяснила эксперт, мозг собак отличается от человеческого. Они не могут испытывать такие сложные эмоции, как обида, ревность, стыд, смущение, презрение, а также быть верными и преданными.

— Собаки очень привязаны к своим владельцам потому, что для них мы — члены их стаи, с которыми выстраиваются крепкие связи. К тому же, человек — источник всех необходимых ресурсов: еды, воды, тепла, заботы. Но это нельзя назвать преданностью или верностью в нашем, человеческом, восприятии, — добавила Гимазитдинова.

Кинолог привела в пример известный фильм «Хатико». По словам эксперта, собака в фильме показывала не любовь и верность к хозяину, а тревогу и несамостоятельность. Хатико привязался к тому, кто обеспечивал его ресурсами, но не научил ничему, кроме как встречать и провожать на вокзале.

Однако Екатерина Гимазитдинова уточнила, что у тех пород, что специально выводили для охраны, службы и сопровождения людей, ориентированность на человека выше.

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