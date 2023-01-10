Небольшой снег, гололедица и до -11 градусов ожидаются в Москве 10 января

В Москве прогнозируется небольшой снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве во вторник, 10 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до -11...-9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы климата. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на среду воздух остынет до 13...11 градусов мороза. Днем 11 января столбики термометров покажут -10...-8 градусов. Характер погоды практически не изменится, местами возможна метель.

Ранее KP.RU, сообщал, что к концу недели в Москве потеплеет до нуля градусов. Уже в четверг будет около -6...-8 градусов, а в субботу - от -5 до 0 градусов. Морозы ослабнут, но на улице все также будет прохладно из-за порывистого ветра.