Зимние развлечения в парке «Фили»: катанию на лыжах и коньках обучают бесплатно

Фото: Александра БУДАЕВА

ЛЫЖНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

- Главное в катании на лыжах что? Правильно, баланс и равновесие, - с инструктором Ириной Левиной мы встречаемся у арт-студии «Филька». Из-за мороза я оказалась единственным учеником в этот день, и в путь по извилистым дорожкам парка мы отправились вдвоем.

Начали, конечно, с разминки: рисовали лыжами ромашку. Сначала прижимаем задний конец и «носом» переступаем по кругу так, что на снегу появляется цветочек. Потом – наоборот. И это только по описанию кажется, что задание легкое. Лыжи то и дело норовили наехать друг на друга и уронить меня в снег.

Дальше – больше. Идем классикой по лыжне. Ее прокладывают специальной машинкой, однако из-за того, что дорожки парка Фили расходятся лучами, лыжня то и дело пересекает пешеходные тропы. Всего здесь три маршрута: один, три и пять километров. Для конькового хода специальных дорожек нет. Любителям остается только улучать момент, когда свежий снег присыпет дорожки, а сотрудники парка их не успеют обработать реагентами.

Фото: Александра БУДАЕВА

Фото: Александра БУДАЕВА

Фото: Александра БУДАЕВА

Ирина учит меня скользить на одной ноге и постепенно удлинять время скольжения, потом – забираться на горку «лесенкой» и «елочкой» и спускаться с нее так, чтобы ноги не разъезжались.

- На занятия ко мне приходят люди самых разных возрастов: в рамках «Московского долголетия» с горок гоняют даже пенсионеры 80+, - уверяет Ирина Левина. – Да вы сами приходите почаще, мы тут каждую среду занимаемся, в хорошую погоду набирается группа в 10-15 человек, так что будет весело!

Двухчасовые занятия с инструктором проходят бесплатно. Прийти можно со своими лыжами или взять их напрокат в павильоне поблизости (работает с 10.00 до 22.00), размерный ряд – от 25 до 46, в залог можно оставить любой документ, платить - как наличкой, так и банковской картой (см. «Конкретно»).

Фото: Александра БУДАЕВА

КОНЬКИ

Катков в парке два. Один – у входа с ул. Большая Филевская (ст. м. «Багратионовска»), он называется «Фили22». Каток небольшой (265 кв. метров), крытый, всесезонный, с искусственным льдом, с понедельника по четверг с 11.45 до 12.45 покататься там можно бесплатно. При этом нужна предварительная регистрация на сайте, максимально можно зарегистрировать восемь человек. В остальное время каток нужно арендовать целиком (см. «Конкретно»). Но вот беда: проката коньков тут нет.

Второй каток «Полярный» площадью 800 кв. метров - на открытом воздухе, пройти к нему удобнее с ул. Новозаводской (ст. м. «Багратионовская»), он работает с десяти утра до десяти вечера по сеансам (10.00-12.00, 13.00-15.00, 16.00-18.00 и 19.00-22.00), внутри есть теплая раздевалка с камерами хранения.

- Коньки у нас стоят 350 рублей за час, а не за сеанс, потому что многие два часа на льду не выдерживают, устают, а деньги мы не возвращаем. Поэтому советуем платить за час, а если есть желание покататься подольше – зайти и продлить время, - объясняет систему расчета сотрудник катка (см. «Конкретно»).

Предварительная регистрация не нужна, залог не берут, но запишут имя и номер телефона, оплату принимают и наличкой банковской картой. Размеры есть с 27 по 47-й. Здесь же можно взять в аренду стойку для катания (для маленьких начинающих фигуристов) и записаться на бесплатные занятия с инструктором, они проходят по понедельникам с 11:00 до 12:00.

ЧТО ЕЩЕ

Световые мечи и история усадьбы Нарышкиных

Кроме лыж и коньков, в прокат можно взять санки (в павильоне с лыжами), а еще – потанцевать, заняться скандинавской ходьбой, пением, поиграть в настольные игры и научиться фехтовать на световых мечах. Подробности и расписание можно узнать на сайте парка.

Регулярно проводят экскурсии, ближайшая намечена на 14 января в 13.00, она будет посвящена истории знаменитой усадьбы Нарышкиных (подробнее)

С 13 января парк «Фили» организовал еще и бесплатную секцию по горным лыжам на базе горнолыжной школы ЦСКА (адрес: Рублевское шоссе, 24, корп. 5), тренировки запланированы на пятницы (с 10.00 до 12.00), вести их будет Ирина Левина. Если своего комплекта горнолыжного оборудования нет, его можно арендовать на месте по цене 1000 рублей за час.

КОНКРЕТНО

Стоимость развлечений в парке «Фили» (руб.)

- «Фили22» (ул. Большая Филевская, 22 ст.15), +7-977-896-72-75, аренда катка – от 4000 до 6000/час в зависимости от дня недели и времени суток. Подробнее на сайте.

- Каток «Полярный» (ул. Новозаводская, вл.31), +7-499-145-00-00 (доб.120 или 217), аренда коньков – 350/час, комплект защиты для детей и взрослых – 250/час, стойка для катания (помощник фигуриста) – 500/час, шкафчик для хранения одежды и ячейка камеры хранения – по 150/час, заточка коньков – 350.

Фото: Александра БУДАЕВА

- Лыжный прокат (ул. Барклая, вл.22), комплект (лыжи, ботинки, палки) – 350/час, санки – 350/час

- Горнолыжная секция (Рублевское шоссе, 24, корп. 5), +7-499-145-00-00 (доб.120 или 217), по пятницам с 10.00 до 12.00, аренда комплекта оборудования – 1000/час

- Лыжная секция (сбор у арт-студии «Филька», ул. Большая Филевская, 22 ст. 5) - по средам с 12.00 до 14.00, руководитель кружка Ирина Левина - +7-926-627-09-47

- Секция по катанию на коньках (каток «Полярный») - по понедельникам с 11:00 до 12:00, запись по телефону: +7-967-044-57-74 (Данила).

- Питание: вода – от 100, чай - от 90, круассан – от 120, картофель фри – от 150, капучино – от 150, горячая кукуруза – от 150, пончики – от 150, глинтвейн – от 200, хот-доги – от 230, бургеры – от 270.

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