Ссора из-за эротической съемки или постановочная драка: чем закончился скандал с избиением девочки в Люберцах

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трое на одного: именно так выглядит видео неравной драки в подъезде жилого дома в Люберцах. Произошла она еще 6 января, но видео в соцсетях опубликовано было пару дней назад и сразу привлекло к себе всеобщее внимание. Три девочки избивают свою знакомую, особенно "старается" одна из них, одетая в черный пуховик.

Как удалось узнать корреспонденту kp.ru, жертва и девочка в черном - две подруги, Маша и Даша (имена изменены, прим.автора). Еще недавно они вместе прыгали перед камерой в одних трусах, а потом Маша выложила эти фото и видео в интернет. Даша просила их удалить, подруга заартачилась, а очередная встреча для выяснения, кто прав, а кто виноват, закончилась избиением Даши.

- Маше мама разрешает все, - говорят знакомые, - вот она и решила, что самая крутая.

- А я думаю, обе хороши: распивали спиртное, а может, и не только этим занимались, - говорит одна из приятельниц девочек.

- Маша недавно переехала в Чебоксары, на каникулы вернулась, и тут такое. Могла ли драка быть инсценировкой ради хайпа? Нет, вряд ли, - поделился их общий друг.

Следователи тоже пришли к выводу, что драка была настоящей. Участниц установили буквально в течение суток:

- Тех, кто проживает в Московской области, опросили в присутствии родителей, - рассказали корреспонденту kp.ru в ГСУ СК России по Московской области. - Дети извинились друг перед другом. Те участники конфликта, что проживают в других регионах, будут опрошены в ближайшее время.

Вероятно, проверка на этом и закончится. Девочкам 14 и 15 лет, и к уголовной ответственности за подобное происшествие их не привлечь. Но дополнительное внимание со стороны надзорных органов их семьям явно обеспечено.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Опубликовала полуголые фото подруги: раскрыта причина зверского избиения школьницы, снятого на видео в Подмосковье

Многолетняя дружба Маши и Даши (имена фигурантов этой истории изменены) закончилась в новогодние праздники. Что не поделили две подружки? Мальчика? Деньги? Авторитет? (подробности)