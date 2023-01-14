Гость из подполья: московские спасатели вытащили котенка, который заблудился под бетонной стяжкой

Вся операция по спасению заняла 40 минут. Котенка отдали волонтером. Фото предоставлено ОПСО "Спасрезерв"

Двухмесячный котенок потерялся под бетонной стяжкой пола в подвале жилого дома на ул. Енисейской и провел там более суток. С каждым часом его мяуканье становилось все тише.

- В том подвале мы пытались отловить беременную кошку, - рассказали волонтеры. - Вместо этого наткнулись на двух маленьких котят. Одного поймали сразу, второй ушел в подполье и достать его оттуда никак не получалось.

Фото предоставлено ОПСО "Спасрезерв"

Когда вызволить котенка не смогли помочь даже сотрудники управляющей компании, на место решено было вызвать спасателей.

- С помощью гибкой камеры мы выяснили, где примерно находится котенок, - рассказали корреспонденту kp.ru в ОПСО "СпасРезерв", сотрудники которого выехали на вызов. - Сделали небольшое отверстие в бетонной плите, потом подманили "подпольщика" записью мяуканья кошки и вытащили.

Фото предоставлено ОПСО "Спасрезерв"

Вся операция по спасению заняла 40 минут. Котенка отдали волонтером. Это оказалась двухмесячная девочка. Сейчас она ее братик, которого нашли днем ранее, проходят необходимые обследования, после чего им начнут подыскивать семью.

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