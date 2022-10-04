Отдать собаку или кошку после мобилизации в Москве: как пристроить четвероногого друга Фото: Алексей ФОКИН

Мобилизация в Москве продолжается. С возникающими проблемами в оперативном порядке пытаются помочь в самих военкоматах, подключаются префектуры, которые берутся организовывать за сутки свадьбы, необходимые встречи, оформление документов. Возникла еще одна проблема – куда пристроить собаку или кошку, если хозяину пришла повестка. В интернете пытаются раскачивать эту тему, но реальных случаев пока не очень много. Редакция KP.RU выясняла, куда можно пристроить животное на время мобилизации.

Домашним не место с бездомными

В интернете публикуют адреса приютов, которые могут взять животных от мобилизованных мужчин. Но по факту даже сами приюты не в курсе.

- Где это вы увидели такую информацию? Мы не берем животных от владельцев, во все приюты попадают только бездомные собаки. У нас в приюте около 3000 животных, все они с улицы. Живут в вольерах 2х2 метра по три собаки. Воду им наливают один раз в день, с ними гуляют только волонтеры, которые приходят один раз по выходным. К тому же всех животных мы стерилизуем, кастрируем. Такие условия будут дичайшим стрессом для домашнего животного, - рассказали в Кожуховском муниципальном приюте для бездомных животных.

- А можно сдать на время, если не понравится, то забрать?

- Нет. И даже, если вы подбросите животное, то не разрешается собаке видеться с хозяином.

- А куда же тогда лучше отдать животное?

- Родственникам, знакомым, в зоогостиницу или поискать зооняню, которая будет приходить кормить животное, выгуливать, мыть. А отдать животное в приют – это значит, что попрощаться со своим питомцем навсегда.

Объявления о хвостиках в соцсетях

В сети рекомендуют еще один вариант – обратиться на горячую линию «Мы вместе» (8-800-200-34-11), где оказывают помощь семьям мобилизованных мужчин.

- Нам звонят люди, интересуются, на каких условиях можно оставить собаку или котенка. Но отдать на длительный срок – у нас такая услуга не предусмотрена. Наши волонтеры могут последить за вашим питомцем: выгулять, сводить к ветеринару, привезти корм, - рассказали в колл-центре.

Звонки поступают, в основном, от женщин. Специалисты горячей линии говорят, что звонят сестры, жены, матери и просят пристроить собаку хотя бы на пять дней, а в выходные они готовы забирать животное к себе.

- Мы просим оставлять заявку на сайте, где указывать подробности, а волонтеры рассмотрят и не исключено, что попробуют что-то придумать, - сказали по телефону горячей линии.

В соцсетях обсуждают, что лучше собаку или кошку пристроить в семью. Благотворительный фонд «Дорога добра» предложил разместить у них объявления «отдам в хорошие руки».

- Нужно сфотографировать питомца, описать своего хвостика (возраст, размер, повадки и привычки, наличие прививок), указать свой номер и город. И не нужно стесняться указывать, что пристраиваете животное по причине мобилизации. Никто не станет осуждать, наоборот, проникнутся уважением, что не бросаете своего хвоста на произвол судьбы, - рассказали в фонде.

- А что, реально много людей отдают животных из-за мобилизации?

- Пока нет, но мы решили пойти на опережение. По нашим ощущениям, на улицах стало больше бездомных собак и кошек. И станет больше: некоторые мужчины сбегают из страны, уезжают и заводчики, а теперь еще и мобилизованные ищут в срочном порядке, где пристроить своих питомцев – солдаты не хотят выбрасывать кошек и собак на улицу.

Гостиница – дорого, няня – не всегда безопасно

Оставить питомцев на короткое время можно в зоогостинице. Здесь условия почти домашние – чистые удобные и гигиеничные спальные помещения для животных, выход в лесопарковую зону, ежедневные прогулки, к услугам ветеринар.

- При заезде ваших питомцев осмотрят ветеринарные врачи. Принимаем только со справками о прививках. Владелец обязан обеспечить животное кормом на весь период содержания. Мы вправе отказать в приеме агрессивных животных. У нас есть дополнительные требования для пород хаски, лайки, самоеды и шпицы. В случае причинения ущерба, владелец оплачивает сумму, указанную в обязательстве, - рассказали в зоогостинице «Сова».

Пребывание кошки в сутки обойдется 700 рублей, за маленькую собаку - 800 рублей, за большого пса – 1100 рублей, грызуны и птицы – по 400 рублей. На первый взгляд недорого. Считаем проживание кошки на месяц – 21 000 рублей, а за год – 252 000 рублей. Содержание большой собаки в год обойдется – 396 000 рублей, а также надо привезти корм на весь срок.

Для тех, кто хотел бы оставить животное в своей квартире, советуют найти добросовестную зооняню. На всякий случай убрать ценные вещи. Специалист будет приходить к вам домой, открывать дверь, кормить собаку или кота, выводить на прогулку, отводить обратно домой, мыть лапы. Услуги обойдутся от 150 до 1500 рублей в сутки.

- Могу взять небольшое животное к себе домой. Это будет в виде передержки. Обеспечу заботу, ласку, фотоотчеты могу отправлять хозяину или его родственникам, - рассказывает Нина, опытная зооняня.