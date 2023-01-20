Таинственные крики за стеной: Новые подробности жуткого убийства известной ведущей в Москве

Стали известны новые подробности убийства известной радиоведущей Анны Азовской. Фото: vk.com/rrvologda

Стали известны новые подробности убийства известной радиоведущей Анны Азовской. Напомним, ее тело нашли в квартире на севере Москвы. 33-летней женщине нанесли около 30 ударов ножом.

В последние дни декабря Анна приехала в Москву из Вологды на праздники с 32-летним бизнесменом Владимиром Маклаковым. Парочка сняла квартиру, несколько дней гуляла по городу, но ранним утром 3 января что-то произошло... Полицию вызвали соседи, слышавшие через стенку крики. Когда полицейские взломали дверь, Азовская была уже мертва, а Маклаков - перепачканный кровью, пьяный, голый и в совершенно невменяемом состоянии. Гендиректор крупной лесозаготовительной компании признал свою вину и раскаивается. Но при этом не может толком объяснить, как и за что убивал любовницу.

Между тем загадок в этом деле меньше не становится.

Мажор и драчун с условным сроком

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в родной Вологде за Маклаковым закрепился шлейф этакого мальчика-мажора. Компания, в которой он значится гендиректором, принадлежит его отцу. Александр Маклаков уже много лет торгует лесом, на востоке Вологодской области семья считается одной из самых состоятельных. Маклаков-младший был женат, затем любовница родила ему ребенка. Знакомые говорят, что на некоторых своих женщин он и руку поднимал. Из ревности!

Как выясняется теперь, несколько лет назад мужчина едва не сел - нанес тяжелые травмы оппоненту в драке у ночного клуба, но отделался условным сроком. Потом был еще инцидент, когда за другую драку пришлось выплатить штраф. Словом, личность не самая «пушистая».

Другое дело - Анна Азовская. Одна из самых известных журналисток Вологды, голос (и по совместительству гендиректор) местного эфира «Русского радио», умница и красавица. Замужем никогда не была. С Маклаковым начала общаться за полтора года до убийства.

И вдруг всплыли новые детали.

Журналисты программы «Малахов» выяснили, что квартира на улице Полины Осипенко, в которой произошло убийство, вовсе не съемная (об аренде через интернет на допросах рассказывал сам Маклаков). На самом деле она ранее принадлежала бывшему любовнику и покровителю Анны Азовской, который был на двадцать лет ее старше. В разговоре с подругами она называла его «мой мужчина». Эти отношения продолжались несколько лет. И держались в секрете. И вот почему.

- Бойфрендом Азовской был бизнесмен Василий Соловьев, зять экс-губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева, - заявил в эфире программы «Малахов» вологодский блогер Павел Шабанов.

В самой Вологде много лет судачили, что Соловьев и все его суперуспешные бизнес-проекты напрямую связаны с протекциями тестя-губернатора (тогда еще не бывшего).

Анна приехала в Москву из Вологды на праздники с 32-летним бизнесменом Владимиром Маклаковым. Фото: социальные сети

Бешеные деньги

- В конфетно-букетный период бизнесмен делал Анне шикарные подарки - машину, квартиру, дом в Череповце, - продолжает Шабанов. - Девочка опьянела от больших денег.

По слухам, парочка несколько раз вместе ездила в Москву и останавливалась в той самой квартире Соловьева на улице Полины Осипенко. При этом о высоком покровителе знали только самые близкие радиоведущей.

Но в июне 2021 года 51-летний Василий Соловьев внезапно скончался. Бывший профессиональный хоккеист, подтянутый и спортивный, умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Тогда это многим показалось странным.

Дальнейшая хронология событий выглядит так. 3 июня 2021-го умирает Соловьев. 18-го новым учредителем и гендиректором радиостанции становится Азовская, а еще спустя две недели красавица знакомится с Владимиром Маклаковым.

По словам знакомых, отношения были неровными. Поначалу инициатива исходила исключительно от Маклакова. Он буквально преследовал миниатюрную брюнетку. Но когда они в итоге стали встречаться, у них стали то и дело возникать громкие ссоры. Чаще всего, когда бизнесмен выпивал и устраивал сцены ревности. Ссорились, расходились, мирились, снова общались. И так несколько раз. Незадолго до Нового года Анна якобы говорила знакомым, что снова свободна. Но в Москву они приехали с Маклаковым вместе - это факт.

Почему в итоге на время новогодних каникул Азовская привезла своего нового молодого человеком в московскую квартиру бывшего любовника (которая на текущий момент принадлежит другому приближенному экс-губернатора Позгалева)? Загадка.

Версия о наследстве

Жители многоэтажки на улице Полины Осипенко события того утра пересказывают слово в слово: все слышали только мужской голос. Около пяти часов утра кто-то начал дико кричать: «Милиция! Убивают!» Женщину никто не слышал. Хотя в СК сообщили, дело было так: когда Маклаков нанес Анне первые удары кухонным ножом, она успела закрыться в ванной, но он дверь сломал и добил женщину. Почему истекающая кровью Азовская не звала на помощь? Не успела? Но зачем тогда кричал мужчина?

Павел Шабанов высказал конспирологическую версию. По его словам, на Василия Соловьева в свое время могли быть записаны компании, которые на самом деле принадлежали высокопоставленным вологодским чиновникам. Блогер считает, что Анна Азовская каким-то образом могла быть втянута в эти разборки из-за наследства покойного любовника:

- Нельзя исключать версию, что продолжается дележ бывшей бизнес-империи и кто-то пришел спрашивать уже с наследницы. Да, крики Маклакова слышали жильцы дома. Но мы же не знаем, сколько в этот момент в квартире было человек.

Мнение эксперта...

«У пьяного человека логика так не работает»

То есть Владимира Маклакова, который не дурак выпить и в ту ночь вполне мог «накачаться» до беспамятства, подставили? А кричал он, потому что в квартире были посторонние, он видел, как убивают его Аню, и был уверен, что ему тоже конец?

Бывшему начальнику райотдела криминальной милиции, а ныне адвокату Евгению Харламову все эти обстоятельства кажутся странными.

- Человек кричит, что его убивают. Кто-то скажет: инсценировка, как бы пытается создать себе алиби, пустить следствие по ложному следу. Но я вам как бывший милиционер скажу, что у пьяного человека логика так не работает, он не может мыслить, как обычный человек, - объяснил в интервью KP.RU Евгений Харламов. - Поэтому все версии надо отработать. И я уверен, что Следственный комитет так и сделает.

- Адвокат Маклакова говорит, что его подзащитный признает вину и раскаивается, однако сам он мало что помнит и не понимает, почему мог сделать такое. Так бывает?

- Я вам случай из своей практики расскажу. Я как адвокат однажды защищал мужчину в Подмосковье. Он еще до начала моей работы признался, что зарезал собутыльника. Он тоже ничего не помнил, но был уверен, что это он. А я с точки зрения своего опыта работы в милиции начал изучать материалы дела. Рост моего подзащитного - один метр 66 сантиметров, а убитый был под два метра. Экспертиза показала, что смертельный удар был нанесен ножом сверху. При этом у моего подзащитного врожденное заболевание рабочей правой руки, он такой удар нанести не смог бы. Когда суд начал разбираться в этих деталях, стало очевидно, что убил кто-то другой. Человека оправдали.

...и следователей

«Версия с другим убийцей не складывается»

Однако источник в правоохранительных органах, знакомый с обстоятельствами задержания Владимира Маклакова и обыска квартиры, рассказал KP.RU, что версия о другом убийце никак не складывается.

- Во-первых, квартира была заперта изнутри. Никто не мог бы покинуть помещение, закрыв ее с другой стороны. Во-вторых, на ноже и в крови вокруг Азовской только отпечатки Маклакова. В-третьих, сам он тоже был перепачкан ее кровью, но на его теле никаких значительных повреждений нет. Если он кричал, что его убивают, где хотя бы одна травма? В-четвертых, в квартире не обнаружили никаких следов пребывания кого-то постороннего.

В ближайшее время Владимира Маклакова собираются направить на психолого-психиатрическую экспертизу.