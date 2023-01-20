Тело нашли только через два дня: Горькая правда о гибели 18-летнего актера, убитого током на улице

В СК Московской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны новые подробности трагической смерти 18-летнего актера Арсена Суховского. Как ранее сообщал сайт KP.RU, молодой человек погиб от удара током. Как сообщают в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, тело молодого человека нашли у трансформаторной будки в подмосковном Звенигороде. Но как он там оказался?

Арсен Суховский успел сняться в двух проектах - сначала был мини-сериал «Ладога», затем получил одну из главных ролей в фильме «Недетский дом», став партнером Ивана Охлобыстина и Ирины Розановой.

Известно, что в 4-летнем возрасте мальчика усыновили. Его тетя, Натали Медведева из Краснодара, рассказала, что несколько месяцев назад Арсен уехал покорять в Москву.

По словам друзей, Суховский писал, что поступил в актерский вуз, о котором мечтал.

- По нашим данным, парень приехал в Москву из Краснодара в декабре 2022 года и устроился на подработку сторожем на небольшую приостановленную стройку в Звенигороде, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - 11 января один из коллег попросил его проверить счетчик в трансформаторной будке. Видимо, молодой человек допустил какую-то ошибку и открыл что-то не то... В последующие несколько дней он не отвечал на звонки. Но тело нашли только 14-го, когда на объект приехал сменщик парня. Трагедия. Несчастный случай.

Арсена Суховского похоронили 19 января в Краснодаре.

В СК Московской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы.