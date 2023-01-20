«Какой-то покемон или Чебуратор». Чем грозит продажа поддельных Чебурашек

Поддельный Чебурашка больше напоминает плюшевого монстра. Фото: скриншот

Новый фильм «Чебурашка» собрал рекордные для отечественного кино 4,3 млрд рублей в прокате. Его посмотрели почти 14 млн зрителей. Фильм семейный: родители, выросшие на настоящем Чебурашке, ведут отпрысков смотреть на приключения любимого героя в современных реалиях. А поскольку картина удачная, то после киносеанса чада начинают:

— Мам, купи!

Бизнесмены откликнулись на спрос. И давай штамповать в Китае и Беларуси ушастых. Вот только вдохновлялись создатели точно не советским героем и даже не современным. В отзывах покупатели пишут, мол, получили какого-то покемона или Чебуратора. Хотя есть и довольные плюшевой поделкой.

Как говориться, уберите детей от экрана.

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

К слову, у продавцов таких изделий могут возникнуть проблемы с правообладателями образа. Даже вопреки тому, что внешне игрушки не столь миловидны. Студия «Союзмультфильм» два года судилась с московским баром «Тебурасика». Заведение избрало своим логотипом мультяшку, только нарисовало его в образе измотанного офисной рутиной клерка.

После разбирательств заведению пришлось изменить название на «Тебураси бар» и убрать отовсюду мультгероя. «Союзмультфильму» присудили 8 млн рублей компенсации.