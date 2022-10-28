«Союзмультфильм» отсудил 8 млн рублей у столичного бара за изображение Чебурашки и Гены

Арбитражный суд Москвы взыскал с бара «Тебурасика» 8 млн рублей за незаконное использование образов Крокодила Гены и Чебурашки Фото: кадр из фильма

Арбитражный суд Москвы взыскал с бара «Тебурасика» восемь миллионов рублей за незаконное использование образов Крокодила Гены и Чебурашки в оформлении заведения на Страстном Бульваре. Иск подала киностудия «Союзмультфильм», сообщает ТАСС.

Судебное разбирательство началось еще в декабре 2020 года. Тогда «Союзмультфильм» обратился с иском к ресторатору Дмитрию Левицкому и потребовал не использовать образы и советского мультика при оформлении помещений общепита. Общая сумма исковых требований достигла восьми миллионов рублей.

Уточняется, что в ходе разбирательства владельцы поменяли название ресторана с «Тебурасика» на «Тебураси бар», а изображения Чебурашки и Крокодила Гены убрали из меню, символики и полиграфической продукции.

«Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя», - отметил юрист киностудии Антон Стружков.

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