На Ларису Гузееву подали иск в суд Москвы на 100 тысяч рублей за испорченные стены в квартире

На Ларису Гузееву подали иск на 100 тысяч рублей за трещины в соседской квартире Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Страховая компания обратилась в Мещанский суд Москвы с иском на актрису и телеведущую Ларису Гузееву. С артистки требуют взыскать более 100 тысяч рублей якобы за испорченные стены в квартире соседей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

Уточняется, что во время ремонта в доме Ларисы Гузеевой рабочие нанесли ущерб соседней квартире: на стене образовались трещины. Теперь страховщики намерены через суд взыскать с артистки 100 983 рубля. В ближайшее время иск рассмотрят по существу.

«В жилом помещении, застрахованном у истца, произошло образование трещин. Данное обстоятельно вызвано произведенными ремонтными работами в квартире, собственником которой является Гузеева», — пояснили в столичном суде.

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