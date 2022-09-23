Суд Москвы взыскал с Гарика Сукачева свыше 500 тысяч долга за коммуналку

Гарик Сукачев задолжал более 500 тысяч рублей за оплату ЖКХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таганский районный суд взыскал с музыканта, экс-лидера группы «Неприкасаемые» Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что иск на рок-музыканта и композитора подало ТСЖ «Арт-Хаус». Кроме того, некоммерческая организация потребовала взыскать с Сукачева пени в размере 179 тысяч рублей, за просрочку оплаты «коммуналки». Суд частично удовлетворил иск.

«Решением от 21 сентября иск ТСЖ «Арт-Хаус» к Сукачеву И. И. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени и компенсации судебных расходов удовлетворен частично. С Сукачева взыскана задолженность в пользу ТСЖ «Арт-Хаус» по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 723 рублей», - сказали в суде.

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