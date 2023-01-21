В Москве продают документы об административке на Владимира Жириновского: «За участие в митинге экстремистов»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве выставили на продажу документы по одному из эпизодов бурной «молодости» Владимира Жириновского. Цена вопроса - 100 тысяч рублей.

Некий Виктор Коморный продает через сайт бесплатных объявлений пакет документов о привлечении покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского к административной ответственности. Дело было еще при Союзе, в конце 1980-х.

Визуально все эти документы действительно похожи на настоящие. Фото: Avito.ru

Из рапорта участкового, если верить написанному, следует, что Жириновский тогда работал старшим юрисконсультом в издательстве и проживал в панельной 16-этажке у метро Сокольники. В августе 1987 года он принимал участие в несанкционированном митинге, а в сентябре 1988-го за это (далее цитата) «был осужден Фрунзенским народным судом и оштрафован на 150 рублей». На тот момент, к слову, деньги немалые - сумма превышает среднюю зарплату советского инженера.

Не исключено, что это бумаги из личного архива кого-то из ближнего окружения верхушки ЛДПР в самом начале ее политического пути. Фото: Avito.ru

В другом документе уточняется: «участвовал в несанкционированном митинге-демонстрации экстремистов… Привлечен к административной ответственности… Прошу Вас принять меры общественного воздействия…» На этом листе кто-то чиркнул от руки резолюцию: «поставить на учет».

О каких «экстремистах», митинговавших в августе 1987 года, идет речь, в бумагах не уточняется. Можно было бы предположить, что имеется в виду «Демократический Союз» - первая в СССР оппозиционная партия, лидером которого была Валерия Новодворская.

О каких «экстремистах», митинговавших в августе 1987 года, идет речь, в бумагах не уточняется. Фото: Avito.ru

Согласно официальным биографиям Жириновского, в мае 1988 года он выступал на съезде «ДС», однако был членом партии всего несколько дней - программа «показалась ему слишком экстремистской». (После этого Жириновский и основал собственную либерально-демократическую партию). Но в 1987-м «Демократического Союза» еще как бы и не было - его основали как раз в мае 1988 года.

Связаться с продавцом не удается на протяжении уже двух дней - его телефон не отвечает. На текущий момент непонятно, каким образом документы могли попасть к Виктору Коморному. Не исключено, что это бумаги из личного архива кого-то из ближнего окружения верхушки ЛДПР в самом начале ее политического пути - помимо документов в пакете продаются несколько выпусков партийного издания от 1993 года.

Помимо документов в пакете продаются несколько выпусков партийного издания от 1993 года. Фото: Avito.ru

Мы показали выложенные фотографии документов известному адвокату Александру Карабанову, который в прошлом работал следователем МВД.

- Визуально все эти документы действительно похожи на настоящие. Но по фото такого качества судить сложно. Подлинники это или нет, точно можно сказать только при более детальном осмотре, - отметил адвокат.

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