Миллиардер Исмаилов заказал убийство "неверного" певца Авраама Руссо: дело раскрыто

Тельман Исмаилов - миллиардер, владелец крупнейшего в России рынка «Черкизон». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хамовническом суде вынесли приговор по громкому делу о покушении на певца Авраама Руссо. Дело давнее - 2006 год стоял на дворе! Но до приговора дошло только теперь. Напомним, в августе 2006-го машину певца, который ехал домой с концерта, буквально изрешетили из автомата Калашникова. Пули попали Руссо в спину, бедро и голень. Но медики сумели его спасти. После покушения артист сбежал из России в США и несколько лет вообще не появлялся в Москве.

Еще тогда пошли слухи о том, что за нападением стоит бывший меценат певца Тельман Исмаилов - миллиардер, владелец крупнейшего в России рынка «Черкизон», который ежедневно оборачивал черный нал в каких-то сумасшедших суммах… Именно Исмаилова называли «крестным отцом» Руссо. Рассказывали историю: бизнесмен во время отдыха на Кипре обратил внимание на ресторанного певца (уроженца Сирии) с сильным голосом, привез его в Россию, попросил помочь с раскруткой известного продюсера Иосифа Пригожина и вложил в этот проект большие деньги. Руссо действительно стал звездой («Я не отдам тебя никому», «Далеко-далеко», «Раз, и ты в белом платье»).

Певец Авраам Руссо. Фото: Евгения ГУСЕВА

Но в какой-то момент отказался продлевать со своим боссом контракт. Это, судя по всему, и вывело Исмаилова из себя.

По версии следствия, для устранения заносчивого певца были наняты трое: Исмаилов поручил найти подходящих людей своему охраннику. Виталий Джура и Алексей Трясников должны были следить за перемещениями Авраама Руссо и сообщать киллеру - Михаилу Демкину. Спустя нескольких дней подготовки покушение было совершено. Но, как мы теперь знаем, певец выжил.

Джуру и Трясникова задержали лишь после бегства из России самого Тельмана Исмаилова. (Демкин умер в 2014 году в колонии, отбывая срок за другое преступление, - Авт.). После закрытия «Черкизона» дела у бизнесмена пошли не очень, он обанкротился и в итоге спрятался от российского правосудия в Черногории. Балканская страна его пока не выдает.

В деле разбирались присяжные и несколько недель назад признали этих двоих виновными по статье «пособничество в покушении на убийство». Сегодня Хамовнический суд вынес приговор.

«Суд приговорил Джуру к 9 годам лишения свободы, Трясникова к 12 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. - Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается».

Юристы Авраама Руссо направили иск, требуя выплатить в качестве моральной компенсации 5 млн рублей. Суд удовлетворил его лишь частично - Джура и Трясников должны будут компенсировать певцу 1 миллион.