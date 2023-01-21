«Сердце – в клочья»: Двое московских школьников месяц скрывали смерть матери из-за страха попасть в детдом

Двум московским школьникам пришлось около месяца скрывать смерть матери из-за страха попасть в детдом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Двум московским школьникам пришлось около месяца скрывать смерть матери из-за страха попасть в детдом или быть депортированными из России…

- Все началось с того, что ко мне обратились родители одноклассников одного из этих ребят и классная руководительница, - рассказывает KP.RU Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

КОРОНАВИРУСНАЯ БОЛЬНИЦА

Мальчиков - одному сейчас 15, второму 10 - воспитывала одна мама. Женщина родом из Вьетнама, но более 20 лет прожила в Москве, вела в российской столице торговый бизнес, снимала квартиру. Отец семью давно бросил и вернулся во Вьетнам.

- Сами мальчики по крови вьетнамцы, но родились в Москве, вьетнамский язык почти не знают, ощущают себя русскими, учатся в столичной школе, - объясняет Ольга Ярославская. - В целом семья была довольно обеспеченная.

В конце 2020 года мама мальчиков сильно заболела коронавирусом. Ее пришлось госпитализировать. Женщина попросила свою знакомую, тоже вьетнамку, последить за детьми. И через несколько дней скоропостижно скончалась.

Как стало известно KP.RU, тело умершей женщины из больницы через вьетнамскую диаспору переправили на родину. А вот судьбой мальчишек никто не обеспокоился.

«Тетя» какое-то время побыла с детьми, но потом стала приходить только изредка. Поэтому ребятам пришлось жить самостоятельно. Братья Нам и Дык проплакали несколько дней. А потом договорились, что о смерти мамы никому не расскажут. В доме оставались мамины деньги - дети продолжали платить за квартиру, покупали продукты, готовили себе еду, старший заботился о младшем.

Рассказывают, что старший брат, Нам, парень довольно рассудительный. Предполагал, что когда станет известно о смерти мамы, братьев могут отправить в детдом и разлучить. Либо вовсе депортировать из России - оба являются гражданами Вьетнама, хотя на исторической родине Нам был давным-давно всего один раз, а Дык видел ее только на картинках.

Поэтому дети по-прежнему ходили в школу и никому о своей трагедии не рассказывали. Так продолжалось более месяца. Но однажды кто-то из детей рассказал о своем горе однокласснику. А тот, обалдев от ситуации, - классной руководительнице.

ОТЦА ЛИШИЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

- После этого детей изъяли, они оказались в соцучреждении, - говорит Ольга Ярославская. - Они жили в приюте, их прикрепили к другой школе, в которой они в основном учились дистанционно и съехали по учебе, хотя ранее Нам был отличником. По сути, дети оказались в подвешенном состоянии. Да, им предоставили жилье, за ними следили, но они, граждане Вьетнама, оказались в другой стороне без родных. Удалось отыскать во Вьетнаме отца мальчиков, но он лишь прислал нотариально заверенный отказ от детей. Это, конечно, нас всех окончательно добило. Я дважды встречалась с представителями вьетнамской диаспоре в Москве, но там не горели желанием заниматься устройством детей. Да и сами ребята уезжать во Вьетнам не горели желанием. Нам дважды писал мне: Ольга Владимировна, помогите, мы хотим остаться в России!

В ноябре прошлого года суд в Москве лишил отца Нама и Дыка родительских прав. Их официально признали сиротами. Это означало, что они теперь официально находятся под защитой государства. Но с некоторыми оговорками. Потому что мальчики по-прежнему остаются гражданами другой страны. Хотя и осознают себя русскими по культуре.

Получалось, что до 18 лет они могут жить в центре содействия семейному воспитанию, а потом их «выпускают» на все четыре стороны. При этом, в отличие от сирот-россиян, ни на какие социальные квартиры и прочую помощь мальчики-вьетнамцы, конечно, претендовать не могут.

- После суда я приезжала к ребятам, спросила: вы хотите в семью? Они ответили, что хотят, - продолжает Ярославская. - Мы начали искать людей, которые готовы взять Нама и Дыка.

СЕРДЦЕ - В КЛОЧЬЯ

За месяц отозвались только два человека. Женщина из Санкт-Петербурга, которая одна поднимает еще несколько детей, и семейная пара, не имеющая никакого опыта - они просто прочитали о судьбе ребят и решили им помочь.

- Я вернулась к детям и со слезами призналась, что мы никого не можем найти… А Нам сказал мне такое, что я думала, что умру на месте от разрыва сердца. Это очень рассудительный и такой уже по своему взрослый парень… Он мне говорит: Ольга Владимировна, вы не переживайте, мы все понимаем. Во-первых, мы не маленькие дети, а уже подростки. Это правда, звучит чудовищно, но подростков приемные семьи практически никогда не берут. Люди считают, что с ними будет намного больше хлопот. Во-вторых, говорит Нам, мы все-таки по происхождению как будто иностранцы, мы это тоже понимаем. А в-третьих, за нами ведь нет ни копейки денег… Это тоже правда. На любых детей был бы целый пакет различных социальных выплат. Но на иностранцев - нет. Этот ребенок так спокойно объяснил мне все эти сложные взрослые вещи, что у меня сердце в клочья разорвало…

- Мальчики теперь будут до 18 лет жить в приюте?

- Нет. Семью мы братьям в итоге все-таки нашли! Нам сейчас учится в девятом классе, готовится к ОГЭ. Дык тоже ходит в школу. Конечно, то, что произошло с ребятами - для них это незаживающая рана. Но теперь они привыкают к новым условиям. Это непростой процесс. Но очень надеюсь, что все у них будет хорошо.

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