В квартире мог быть кто-то третий: Таинственные подробности жуткого убийства известной ведущей в Москве

В убийстве Анны Азовской может быть замешан её бывший любовник, фото: vk.com/rrvologda

Появились новые подробности об убийстве известной радиоведущей Анны Азовской, тело которой с 30-ю ножевыми ранениями нашли в квартире на севере Москвы. О деталях таинственного убийства стало известно KP.RU от разных источников, включая следователей, ведущих это дело.

Известно, что Азовская приехала в Москву в конце декабря 2022 года вместе с бизнесменом Владимиром Маклаковым. Они явно планировали провести новогодние праздники вместе, однако 3 января 2023 года произошло страшное. Соседи услышали крики за стеной и вызвали полицию. Внутри обнаружилась уже мёртвая радиоведущая и перепачканный кровью, пьяный бизнесмен.

Как отметил экс-начальник райотдела криминальной милиции, а ныне адвокат Евгений Харламов, версия с тем что Маклаков убил Азовскую - странная. Бизнесмен был пьян и, по мнению эксперта, не стал бы в таком состоянии кричать о том, что его якобы убивают. Ведь соседи слышали только его крики о помощи, а сама погибшая радиоведущая не издала ни звука. То, что Маклаков всё признал, тоже не гарантия, так как его состояние могло сыграть с ним злую шутку. По мнению адвоката, в квартире мог быть кто-то третий.

При этом следователи не соглашаются с мнением Харламова, заявляя о том, что квартира была заперта изнутри, никто не мог её покинуть незамеченным, а на окровавленном ноже отпечатки только одного Маклакова. Да и в квартире правоохранители не смогли найти следов кого-то постороннего.

Подробности об этом убийстве KP.RU сообщал ещё 7 января 2023 года, однако теперь в деле появились новые детали. По первоначальной версии предполагалось, что любовник Азовской повторил смерть своей беременной сестры.