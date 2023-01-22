Названы самые популярные районы вторичного жилья в Москве

Аналитики выяснили, какие районы столицы чаще всего рассматривают люди перед покупкой вторичного жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередное исследование провели аналитики ЦИАН и выяснили, какие районы столицы чаще всего рассматривали люди перед покупкой квартиры в 2022 году (причём вторички). Абсолютным лидером был признан Сокол (20 мин до Кремля, к тому же более 20% территории - это скверы, парки, бульвары, сады).

На втором месте, по информации РБК, оказался Гагаринский район (в нём также много зелёных зон, а среди домов преобладают престижные сталинки с высотой потолков не ниже трёх метров).

Бронзу, как ни странно, завоевал район Куркино, примостившийся за кольцевой автодорогой. Его популярность аналитики-риелторы объясняют низкой плотностью застройки и при этом развитой инфраструктурой. Как говорил Шукшин в фильме «Печки-лавочки», «всё под боком - и магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино...»

Также в число лидеров покупательского спроса в 2022 году вошли Бескудниковский район, Южное Тушино, Строгино, Преображенское и Сокольники.

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