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Общество22 января 2023 10:28

Названы самые популярные районы вторичного жилья в Москве

Один из них находится за МКАД
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Аналитики выяснили, какие районы столицы чаще всего рассматривают люди перед покупкой вторичного жилья

Аналитики выяснили, какие районы столицы чаще всего рассматривают люди перед покупкой вторичного жилья

Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередное исследование провели аналитики ЦИАН и выяснили, какие районы столицы чаще всего рассматривали люди перед покупкой квартиры в 2022 году (причём вторички). Абсолютным лидером был признан Сокол (20 мин до Кремля, к тому же более 20% территории - это скверы, парки, бульвары, сады).

На втором месте, по информации РБК, оказался Гагаринский район (в нём также много зелёных зон, а среди домов преобладают престижные сталинки с высотой потолков не ниже трёх метров).

Бронзу, как ни странно, завоевал район Куркино, примостившийся за кольцевой автодорогой. Его популярность аналитики-риелторы объясняют низкой плотностью застройки и при этом развитой инфраструктурой. Как говорил Шукшин в фильме «Печки-лавочки», «всё под боком - и магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино...»

Также в число лидеров покупательского спроса в 2022 году вошли Бескудниковский район, Южное Тушино, Строгино, Преображенское и Сокольники.

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