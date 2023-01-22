Собянин: школу с дошкольным отделением построили в поселении Десеновское в Новой Москве

Учреждение находится по адресу: 35-й километр Калужского шоссе. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В ТиНАО в поселении Десеновском возвели крупный образовательный центр: школу на 1000 мест с дошкольным отделением на 225 малышей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дошкольное учреждение площадью свыше 3,7 тыс. квадратных метров рассчитано на девять групп детей. В нем обустроят помещения с гибким зонированием, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, столовую и медицинский кабинет. Здесь будут созданы все необходимые условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Школа находится в другой части здания. В ней появились учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, классы робототехники, актовый и физкультурный залы. На территории образовательного объекта также сделали поле для мини-футбола, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также беговые дорожки.

Ранее KP.RU писал, что школу на 550 учеников и отделением на 200 дошколят открыли в Сосенском в Новой Москве. Учреждение оборудовано по самым современным стандартам.