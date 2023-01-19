Школу на 550 учеников и отделением на 200 дошколят открыли в Новой Москве, фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

В поселении Сосенское, в ТиНАО, была построена новая школа, рассчитанная на 550 учеников. Также на территории образовательного учреждения открылся дополнительный корпус, рассчитанный на 200 дошкольников. О новой школе рассказал в своих соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Прежде всего, важно отметить, что новая школа была построена не по плановому, а по индивидуальному проекту. Все помещения строились с учётом того, что в них будут присутствовать и дошкольники, и обычные ученики, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Школа в Сосенском оборудована по самым современным стандартам. Здесь есть атриум, шоу-рум, собственный кинотеатр и концертный зал, мастерские, медиалаборатория с профессиональной студией звукозаписи, павильоном для видеосъёмок и компьютерным классом. А также пространство с 3D-принтерами, лазерными резаками и другим оборудованием.

Также в Сосенском появился детский сад на 220 ребятишек на улице Малое Понизовье. Здесь также созданы все условия для развития детей по самым новым трендам в строительстве образовательных учреждений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Новой Москве за 2023 год планируют возвести более 30 новых социальных объектов.