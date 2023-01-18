До 2026 года в ТиНАО Москвы появятся больше 30 новых социальных объектов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новой Москве запланировали строительство более 30 новых социально-значимых объектов, и в большинстве своём это детские сады и школы, которые необходимы для обеспечения ТиНАО достаточным уровнем жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Москвы.

Как отметили в ведомстве, к 2026 году в ТиНАО появятся два десятка новых школ и детских садов, шесть больниц и поликлиник, а также семь культурных центров. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот административный округ нуждается в качественной, современной инфраструктуре, так как он быстро заселяется. За последние 10 лет население Новой Москвы выросло до 650 тыс. человек.

Суммарно новые школы и детские сады смогут принять более двух тысяч учеников. Также в ТиНАО появятся шесть поликлиник, построенных по самым современным московским стандартам, и детский стационар на 180 коек.

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