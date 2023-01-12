Где в столице построят дороги в 2023 году: Три развязки на МКАДе, дублёр Кутузовского проспекта и трасса в Новой Москве

Вид с квадрокоптера на реконструкцию развязки МКАД с Липецкой улицей. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Наступивший год принесет москвичам новые станции метро и дороги. О том, куда придет подземка в 2023-м, читайте тут. В столичном Стройкомплексе рассказали, в каких районах города запустят дополнительные маршруты для водителей.

«Развитие транспортной инфраструктуры традиционно остается одним из приоритетов нашей работы, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - В прошлом году в городе было построено и сдано более 91 километра дорог, 24 моста и эстакады, а также 14 надземных и подземных пешеходных переходов. Темпы строительства и реконструкции дорог в Москве сохраняются. Будем держать «планку» и в этом году - введем более 90 километров дорог».

По его словам, до конца 2023-го построят всего 96,6 километра автомагистралей, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход.

Главным проектом станет Московский скоростной диаметр (МСД). Трасса длиной 68 километров свяжет основные шоссе и проспекты города. Водители смогут промчаться через всю Москву, не заезжая в центр, без светофоров за 40 минут. Подробнее - тут.

На карте столицы показываем, где ещё машинам дадут зелёный свет в этом году.

На карте

1. Развязка МКАДа с Липецкой улицей.

Что сделают: построят и реконструируют почти 10 километров дорог, проложат семь путепроводов и тоннель под трассой М-4 «Дон» с внешней стороны МКАДа на Липецкую улицу. Участок МКАДа между Каширским и Варшавским шоссе обновят.

Кроме того, обустроят съезды и пять пешеходных переходов, поставят шумозащитные экраны.

В чем польза: откроется удобный выезд на магистраль М-4. С помощью направленных съездов решится проблема пересечения транспортных потоков. При этом обновлённая развязка сможет пропустить до 30% больше машин.

Картинки и схема МКАД-Липецкая - в прикреплении.

2. Развязка МКАДа с улицей Верхние Поля.

Что сделают: построят и реконструируют более 12 километров дорог, в том числе более 3,5 километра прямого маршрута «кольца» с переходно-скоростными полосами. Кроме того, обновят участок МКАДа от Бесединского до Косинского шоссе.

Для пешеходов возведут два надземных перехода - вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа и через улицу Верхние Поля, а также один подземный переход.

В чем польза: устаревший «клевер» заменят на современную многоуровневую развязку с удобными для водителей съездами. Комфортнее станет и пешеходам - для них появятся безопасные маршруты к ближайшему торговому центру, автобусным остановкам и местам отдыха.

Схема МКАД-Верхние поля

3. Развязка МКАДа с Алтуфьевским шоссе.

Что сделают: построят 5,4 километра дорог, в том числе два искусственных сооружения общей длиной 850 метров. Одним из них станет новый путепровод через МКАД длиной 300 метров для движения по прямому маршруту Алтуфьевского шоссе. Плюс эстакада-съезд, которая улучшит выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАДа в сторону Дмитровского шоссе.

В чем польза: благодаря развязке ускорятся северный участок МКАДа, Алтуфьевское и Липкинское шоссе, а также разгрузятся соседние улицы. Удобнее станут поездки по городу для жителей столичных районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи. В них сегодня живут в целом более 500 тысяч человек.

Картинки и схема МКАД-Алтуфьевское

4. Южная рокада.

Что сделают: по всей трассе длиной около 40 километров построят 21 новое транспортное сооружение. Сюда входят эстакады, тоннели, путепроводы и 18 пешеходных переходов. Маршрут готов уже на 70%.

В чем польза: дорога соединит крупные автомагистрали города: МКАД, проспект Вернадского, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский и Пролетарский проспекты, Варшавское и Каширское шоссе, Профсоюзную и Люблинскую улицы. Рокада станет частью единого дорожного каркаса, который дополнят Московский скоростной диаметр и Северо-Западная хорда. Пять путепроводов свяжут участок Южной рокады с МСД.

Схема рокады

5. Северный дублёр Кутузовского проспекта.

Что сделают: для новой бессветофорной трассы длиной 11 километров построят 12 путепроводов и эстакад, тоннель и вантовый мост через Москву-реку. Помимо этого, появятся два пешеходных перехода в районе станции Рабочий Поселок и Фили МЦД-1. Еще один переход проложат в районе Полоцкой улицы. Движение пустят по шести полосам – по три в каждую сторону, кроме моста через реку, на котором будут работать по две полосы.

В чем польза: разгрузится сам проспект и Можайское шоссе. Водителям будет удобнее ездить в районе делового центра «Москва-Сити» и в целом на западе столицы. Маршрут станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит «Москва-Сити» с МКАДом и Северным обходом Одинцово.

Схема Кутузовский

6. Автотрасса «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево».

Что сделают: на этом участке длиной 12 километров через реку Десну перекинут мост с противогололедной системой и видеонаблюдением. На пересечении дороги с МЦД-2 построят путепровод, с Варшавским шоссе - эстакаду.

В чем польза: четырехполосная поперечная магистраль-связка Калужского и Варшавского шоссе позволит жителям Троицка напрямую выезжать на Варшавское шоссе. Им также станет проще добираться до платформы Остафьево МЦД-2.

Схема Новая Москва

Что еще

В этом году:

- в Новой Москве в районе жилого комплекса «Рассказовка» построят дублер Боровского шоссе длиной чуть более двух километров. Он пройдет от улицы Новоорловская, пересечет трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и соединится с дорогой «город Московский - деревня Рассказовка». На четырехполосном маршруте появятся 75-метровая эстакада и съезды;

- в поселке Коммунарка реконструируют улицу Сосенский Стан на участке от улицы Лазурная до улицы Александры Монаховой. Здесь будет по две полосы в каждом направлении. По проекту заменят освещение, дождевую канализацию, тротуары и поставят автобусные остановки;

- на севере города фактически заново проложат Дмитровский путепровод. Его длина - более 310 метров. Обновленное сооружение «подрастет» еще на 30 метров. На нем заменят все опоры и пролетные строения. Для машин пустят четыре полосы в каждом направлении. Кроме того, удлинят подземный пешеходный переход на Дмитровском шоссе на восемь метров.

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