Во время концерта Юрий Башмет "похерил" Чайковского и признался, что больше не солист

Юрий Башмет. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

24 января Юрий Башмет отмечал семидесятилетие. По этому случаю маэстро дал концерт в КЗ Чайковского. Одно из ноу-хау концерта - его техническое решение. Под потолком повесили несколько экранов, на которых транслировали фотографии Юрия Абрамовича, а в перерывах между исполнениями музыкальных произведений, на экранах появлялся сам именинник и рассказывал что-то интересное из своей жизни. Как известно, Башмет слывет собирателем историй и мастерски травит байки.

На сей раз истории от маэстро озадачили поклонников.

"Наверное, я уже не солист"

Рассказывая о первом концерте с пианистом Святославом Рихтером, Башмет вспомнил слова Рихтера: "Солист тот, кто стоит на сцене". Этими словами сидевший за роялем Рихтер отдал главную роль юноше с альтом, безумно стеснявшегося "маленького-маленького" себя и "большого-большого Рихтера".

Как известно, с некоторых пор из-за проблем со спиной и ногами Башмет был вынужден исполнять произведения и дирижировать сидя.

- Наверное, теперь я и не солист уже, - грустно констатировал Юрий Абрамович во время концерта.

Вторую странность поклонники заметили ближе к концу концерта. Башмет рассказывал о своих друзьях-музыкантах, а на экранах появлялись их портреты. В какой-то момент на портретах возникли большие кресты, вызвавшие недоумение у публики.

Гости вечера не сразу поняли задумку организаторов. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Впрочем, ответ на вопрос, зачем Юрий Башмет "похерил" (то есть, покрыл крестом) изображения своих друзей - появился быстро. Оказывается, таким образом музыкант "украсил" портреты мантиями мушкетеров. Книга "Три мушкетера" остается любимым произведением маэстро с детства. К мушкетерам Башмет причислил маэстро Валерия Гергиева, композитора Александра Чайковского и пианиста Александра Торадзе.

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