Москвичам рассказали, как не получить штраф за самовольную перепланировку

Столичные власти готовы узаконить «задним числом» уже сделанные переделки квартир и офисов Фото: Анастасия Осипова

Для москвичей вновь упростились правила перепланировки. Теперь изменения касаются согласования самовольного ремонта в квартирах и нежилой недвижимости.

«По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, такой же срок дается на согласование выполненных работ, затрагивающих фасад здания.

Напомним, по закону собственник обязан вначале получить в Мосжилинспекции разрешение на перепланировку и только потом браться за дрель. Но некоторые так торопятся, например, прорубить новую дверь в несущей стене или перенести санузел, что «забывают» оформить нужные для этого документы. А как раз такой капитальный ремонт и требует согласования.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

1. Запрос на согласование перепланировки можно отправить только онлайн на mos.ru. В разделе «Каталог услуг» с помощью поисковой строки находим страницу «Оформление акта на ранее выполненные без согласования переустройство, перепланировку помещения в многоквартирном доме».

2. Собираем пакет документов, указанный для этой услуги. Обратите внимание! Для оформления уже сделанного ремонта обязательно нужно техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. Его можно заказать у выбранной вами проектной фирмы. Если переделали фасад многоквартирного дома, тогда надо получить согласие других собственников помещений в доме, утвержденное протоколом общего собрания.

3. Заполняем электронную форму заявки на mos.ru. При этом все документы прикрепляются в виде скан-копий. В личном кабинете затем появятся данные о регистрации заявки, сроках оказания услуги и принятом решении. По правилам на подготовку согласования дается 20 рабочих дней.

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