Собянин и Матвиенко открыли завод по выпуску лекарств для лечения рака и рассеянного склероза в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыли сегодня, 26 января, первую линию по производству лекарств на новом заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыли сегодня, 26 января, первую линию по производству лекарств на новом заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

«Это действительно большое событие - открытие нового производства, - сказал Собянин во время запуска завода. - Должен сказать, что в Москве в последние пять лет мы систематически занимаемся этим проектом. Формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров на базе особой экономической зоны».

Мэр отметил, что в кластере собрано большинство ведущих российских фармпроизводителей. Здесь уже открылись шесть производств.

«В этом году будет открыто еще три, и в ближайшие четыре года - еще шесть, - уточнил Собянин. - Объем производств на этой площадке вырастет в 15 раз, и это будет один из крупнейших фармкластеров нашей страны, и не только нашей страны».

По его словам, фармкластер будет выпускать более 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов, большинство из которых сейчас в России не производится.

«В частности, мы на 80% закроем потребности нашей страны в онкологических препаратах - в российских онкологических препаратах», - подчеркнул мэр.

При этом Валентина Матвиенко добавила, что такой амбициозный проект был бы невозможен без поддержки государства и личного участия мэра Москвы. В частности, без созданной по решению Собянина столичной особой экономической зоны.

«С каждым годом Москва становится более комфортным красивым городом, - сказала Матвиенко. - И в то же время то, что вы уделяете личное внимание созданию «умных» производств в Москве, которые являются драйвером развития экономики, созданию современных рабочих мест - это, конечно, имеет огромное значение».

КОНКРЕТНО

Новый завод по выпуску лекарств построен в Зеленограде на площадке «Алабушево». На нем запустили не только производство полного цикла, но и разработку лекарственных препаратов.

Всего в 2023 - 2024 годах здесь планируется открыть 10 линий для производства твердых и стерильных лекарственных форм. При этом будут выпускать более 300 наименований для лечения:

- рассеянного склероза;

- хронической почечной недостаточности;

- болезней дыхательных путей;

- кардиологических, онкологических и других заболеваний.

Ежегодно завод может производить до 1,7 миллиарда таблеток.

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